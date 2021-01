Conditions d’entrée en France : évolutions importantes depuis le 18 janvier 2021 - adakar.com

vol Air France reliant Dakar à Paris

Comme annoncé par le Premier ministre Castex le 14 janvier 2021, les conditions sanitaires aux frontières françaises sont modifiées. Tout déplacement international - depuis l’étranger vers la France et de France vers l’étranger - est totalement et strictement déconseillé jusqu’à nouvel ordre.



Conformément au décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 et depuis le 18 janvier 2021, toute personne de onze ans et plus se déplaçant à destination du territoire métropolitain par voie aérienne en partance de Côte d’Ivoire doit :



1. présenter à l’embarquement le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique (test PCR) réalisé moins de 72 heures avant le départ (le départ du premier vol en cas de voyage avec correspondance) ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Les tests antigéniques ne sont plus admis.



2. présenter à la compagnie aérienne, avant son embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant :



- qu’elle ne présente pas de symptôme d’infection à la covid-19 ;



- qu’elle n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les quatorze jours précédant le voyage ;



- qu’elle s’engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée en France dans un hébergement dont elle donnera l’adresse ;



- qu’elle s’engage à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2 (test PCR).



Le modèle de cette déclaration est disponible sur le site du ministère de l’intérieur.



Il faut demeurer attentif aux informations communiquées par le consulat général de France ou toutes sources officielles françaises mais aussi par votre compagnie aérienne.



Pour mémoire, vous trouverez ci-après les conditions d’entrée / sortie / transit décidées par les autorités ivoiriennes ( test PCR obligatoire datant de moins de 7 jours ).



En cas de questions, sur les modalités d’application des mesures concernant l’entrée et le séjour en France, il est possible de consulter la page d’information du gouvernement français .