Fondation, arnaque, folie : La Première Dame Marième Faye Sall se livre - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Fondation, arnaque, folie : La Première Dame Marième Faye Sall se livre Publié le mardi 19 janvier 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

La première dame Marième Faye Sall

Tweet

La Première dame Marième Faye Sall a levé un coin du voile sur sa vie au cours d’un entretien exclusif qu’elle a accordé à la télévision nationale, la RTS1. Marième Faye Sall s’est, pour la première fois depuis l’élection du président de la République Macky Sall à la tête de l’État, prêtée à l’exercice d’une interview télévisée.



D’ailleurs elle a expliqué avoir voulu faire l’entretien pour apporter des éclairages sur sa Fondation “Servir le Sénégal“.



"C’est vrai que depuis l’accession de mon mari à la Magistrature suprême, je n’ai jamais parlé à la presse sénégalaise. Parce que pour moi, c’est lui le Président et moi je n’ai rien à dire aux Sénégalais. Mais au bout de 8 ans, je me suis rendue compte qu’il faut que je fasse certains éclairages par rapport à ma Fondation", a indiqué Marième Faye Sall.



Pour la Première Dame, sa Fondation ne peut, en aucun cas, trouver un passeport diplomatique à quelqu’un. Elle met en garde contre des arnaques probables."Toute personne qui vous dit que la première dame peut vous trouver un passeport diplomatique, c’est de l’arnaque. Que cela soit clair pour tout le monde".





Sur un plan beaucoup plus personnel, la Première Dame Marième Faye Sall est revenue sur sa manière de vivre et son goût pour la simplicité. Elle explique n’avoir jamais voulu mettre sur pied une fondation.



"J’aime sortir, faire le marché pour moi-même par exemple. J’essaye de mener une vie normale. C’est vrai que mon mari est président de la République, mais je ne me la joue pas, je reste simple, c’est ma nature. Je n’ai d’ailleurs jamais voulu avoir une fondation, même si j’ai toujours œuvré dans le social, parce que je sais ce qu’on raconte sur les fondations, les problèmes auxquels celles-ci sont confrontées aussi", a indiqué Marième Faye Sall.



Au cours de l’entretien, la Première Dame a répondu à une question sur les rumeurs qui ont circulé sur sa supposée folie. "J’ai appris en même temps que tout le monde que je suis folle", dira-t-elle pour s’en étonner.



Makhtar C.