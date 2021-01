Disparition de Diary Sow : la piste criminelle serait écartée par les enquêteurs français - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Disparition de Diary Sow : la piste criminelle serait écartée par les enquêteurs français Publié le mardi 19 janvier 2021 | Le Soleil

© Autre presse par DR

Disparition de Diary Sow: la question de la pression sociale

Tweet

Selon les conclusions des enquêteurs français l’étudiante sénégalaise citées par Jeune Afrique, Diary Sow, en classe prépa au lycée parisien Louis-le-Grand a « disparu volontairement » pour des motifs non encore élucidés.



Selon le magazine Jeune Afrique qui rapporte l’information, la jeune femme est saine et sauve, et la piste criminelle est écartée. Depuis sa disparition, signalée depuis une dizaine de jours, les forces de police françaises ont effectué de nombreuses recherches, passant au peigne fin les comptes bancaires de Diary Sow, effectuant une enquête de voisinage, analysant son historique de navigation sur internet et fouillant sa chambre, dans la cité universitaire du XIIIe arrondissement où elle logeait. Cette dernière était vide de ses effets personnels et vêtements, rapporte la même source. Trois jours après la disparition de Diary Sow, une enquête était ouverte auprès de la brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRPD), à l’initiative des services consulaires sénégalais.