11 décès et près de 200 nouvelles contaminations Publié le mardi 19 janvier 2021

© Autre presse par DR

Une fresque peinte sur un mur de la ville de Dakar sensibilise à la lutte contre le coronavirus.

Sur 1888 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 196 nouveaux cas de coronavirus. Soit un taux de positivité de 10,38%. Les cas positifs sont répartis comme suit : 86 cas contacts, aucun cas importé et 110 cas issus de la transmission communautaire…



190 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



44 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux.



11 décès ont été enregistrés ce dimanche 17 janvier 2021. L’état de santé des autres patients reste stable.



A ce jour, 23 224 cas ont été déclarés positifs, dont 19 414 guéris, 526 décédés et 3 283 patients sous traitement.