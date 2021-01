(COVID-19) Le monde "au bord d’un échec moral catastrophique", avertit le chef de l’OMS - adakar.com

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti, lundi, que le monde ferait face à un "échec moral catastrophique" si les pays riches continuaient d'accaparer les vaccins contre la COVID-19 au détriment des pays en développement.



"Je dois être franc. Le monde est au bord d'un échec moral catastrophique, et le prix de cet échec sera payé par les vies et les moyens de subsistance dans les pays les plus pauvres du monde", a mis en garde le chef de l'OMS, dans un discours à l'ouverture d'une réunion du Conseil exécutif de l'agence onusienne basée à Genève.



Au moment où les premiers vaccins commencent à être déployés, la promesse d'un accès équitable aux vaccins contre le nouveau coronavirus à travers le monde est sérieusement compromise, a-t-il déploré.



Il a précisé que plus de 39 millions de doses du vaccin contre le coronavirus avaient déjà été administrées dans au moins 49 pays riches, alors que "seulement 25 doses ont été administrées dans un des pays au revenu le plus pas".



En attendant, même si certains pays se voulaient rassurants sur un accès équitable aux vaccins, ils donnaient la priorité à leurs propres accords bilatéraux avec les fabricants, faisant grimper les prix et essayant de contourner les files d'attente. "Ce n'est pas correct", a-t-il fustigé, relevant que 44 accords avaient été conclus en 2020 entre ces pays et les fabricants, et au moins 12 signés depuis le début de l'année.



Cette situation est aggravée par le fait que la plupart des fabricants ont donné la priorité à l'approbation réglementaire dans "les pays riches où les bénéfices sont les plus élevés, plutôt que de soumettre des dossiers complets à l'OMS", a-t-il poursuivi.



"Cela pourrait retarder les livraisons du dispositif COVAX et créer exactement le scénario pour lequel il a été conçu pour éviter, avec la thésaurisation, un marché chaotique, une réponse non coordonnée et une perturbation socio-économique", a précisé le Dr Tedros.



"En fin de compte, ces actions ne feront que prolonger la pandémie et nos souffrances, ainsi que les restrictions nécessaires pour la contenir, et les souffrances humaines et économiques", a-t-il insisté.



COVAX, une initiative internationale menée par l'OMS, qui vise à assurer l'égalité d'accès aux vaccins contre le nouveau coronavirus pour tous les pays participants, a obtenu des contrats portant sur deux milliards de doses de vaccins sûrs et efficaces, avait assuré le chef de l'OMS, ajoutant que ces doses devraient être mises en circulation peu après leur livraison.