A Thiès, on s'impatiente de voir Macky Sall lever le couvre-feu Publié le mardi 19 janvier 2021

© Autre presse par DR

Le président sénégalais Macky Sall

Pour la lutte contre la propagation du virus, le président Macky Sall a décrété l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu dans les régions de Thiès et Dakar. Une décision qui a pris fin, normalement, ce dimanche 17 janvier 2021. A Thiès, les populations attendent avec impatience le discours prochain du chef de l’Etat.



Thiès, tout comme Dakar, vit depuis 12 jours au rythme du couvre-feu. La capitale du rail est ralentie, économiquement. Le train-train de la nuit estompé, les bénéficiaires crient leur désarroi même si quelques personnes trouvent bénéfique la décision du chef de l’Etat.



Mansour Mbengue, étudiant au lycée technique de Thiès, approuve le couvre-feu et demande sa prolongation. Selon lui, le chef de l’état doit prendre beaucoup plus de mesures afin de protéger sa population. « C’est difficile, mais c’est un mal nécessaire et nous devons nous y soumettre car nous devons tous lutter pour que cette maladie soit éradiquée le plus rapidement possible », pense l’étudiant. Pensant à son année scolaire, Mansour Mbengue avance qu’ « il faut que nous terminions nos programmes afin de faire nos examens ».



Contrairement Abdoulaye Diassé n’est pas du même avis puis qu’il s’attend à un arrêt « immédiat » du couvre-feu. Selon lui, les sénégalais travaillent la nuit pour se nourrir le jour. Ce vendeur de crédit téléphonique et de café a perdu gros car il ne travaille plus la nuit. « Nous sommes fatigués face à cette situation. Elle ne peut plus continuer. Il faut qu’on arrête le couvre-feu », demande-t-il.



Dans le même sillage Ousmane Kane, jeune étudiant, demande aussi l’arrêt du couvre-feu. Selon lui, les étudiants en souffre le plus. « Nous descendons à 20 heures tous les jours et c’est vraiment difficile d’arriver chez soi avant 21h. Je prie pour que Macky Sall arrête l’état d’urgence. Je ne peux comprendre un état d’urgence ne concernant que deux régions alors que la circulation est toujours libre. Soit il le fait pour tout le pays, soit il l’arrête », réclame-t-il.



Aida Diakhaté trouve, elle aussi, inexplicable l’état d’urgence et le couvre-feu. Selon elle, les Sénégalais en pâtissent. « Mes marchandises pourrissent jour après jour. Je vendais la nuit. Les couple venaient souvent la nuit à la place de France et achetaient des fruits pour leurs enfants. Ce n’est plus possible maintenant. Nous qui travaillons aux bords de la mairie, nous ne sommes pas contents de Macky Sall. Nous n’avons plus rien à donner à nos enfants. C’est vraiment difficile », fulmine-t-elle.



La majorité des Thiessois est donc contre cet état d’urgence assorti d’un couvre-feu décrété par le chef de l’Etat. Dans quelques heures, il tiendra un discours et les millions de personnes concernées par les mesures restrictives, seront fixées.



