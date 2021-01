L’état d’urgence et le couvre-feu prorogés à Dakar et Thiès - adakar.com

News Santé Article Santé L’état d’urgence et le couvre-feu prorogés à Dakar et Thiès Publié le mardi 19 janvier 2021 | senenews.com

© aDakar.com par DR

Sénégal et le Couvre-feu

Le couvre-feu continuera à Dakar et Thiès. L’annonce est du ministre de l’Intérieur qui annonce que les gouverneurs de Dakar et Thiès ont pris des arrêtés pour instruire leurs administrés par rapport à cette mesure.



« Ce qu’il faut noter c’est que le 6 janvier dernier, le président a déclaré l’état d’urgence. Le couvre-feu devrait prendre fin aujourd’hui (18 janvier), parce qu’on compte à partir du 7 janvier. Il y a eu la loi de 1969 modifiée qui a donné naissance à un 3e régime. Lequel vise les catastrophes naturelles ou sanitaires. Comme toute loi, elle a un processus. Une fois votée, elle est envoyée au président de la République pour qu’il prenne l’acte de promulgation. Cet acte sera pris demain (mardi 19 janvier 2021). Tous les actes pris par le gouvernement sont sur une base juridique claire. Pour l’entrée en vigueur du 3e régime, les gouverneurs de Dakar et Thiès ont instruit des arrêtés pour répondre des dispositifs pris par le chef de l’Etat », annonce Antoine Felix Diome.