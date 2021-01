Covid-19: Dakar et Thiès restent sous couvre-feu pour huit jours supplémentaires - adakar.com

Covid-19: Dakar et Thiès restent sous couvre-feu pour huit jours supplémentaires Publié le lundi 18 janvier 2021 | Agence de Presse Africaine

De nouveaux arrêtés prorogent la durée du couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès (ouest) pour une durée de huit jours, en attendant la promulgation de la nouvelle loi portant modification de l’état d’urgence et de l’état de siège, a annoncé le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome.

Il en a fait l’annonce au cours d’une intervention au journal de 20 heures de la RTS1.



Le président de la République a décrété l’état d’urgence, le 5 janvier dernier, une mesure qui s’accompagne d’‘’un couvre-feu partiel’’, de 21 heures à 6 heures du matin, dans les régions de Dakar et Thiès. Cette mesure a été prise dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.



L’Assemblée nationale a ensuite adopté, lundi dernier, un projet de loi portant modification de l’état d’urgence et de l’état de siège.



L’adoption de ce texte octroie aux ministres, gouverneurs et préfets la possibilité de prendre des ‘’mesures exceptionnelles’’ qui ne relevaient que des prérogatives du président de la République.

