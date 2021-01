Diary Sow : la piste de la fugue confirmée par les enquêteurs français - adakar.com

Diary Sow : la piste de la fugue confirmée par les enquêteurs français Publié le lundi 18 janvier 2021 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

Disparition de Diary Sow: la question de la pression sociale

L’étudiante sénégalaise Diary Sow, ici photographiée en août 2020 à Dakar, a disparu mystérieusement début janvier à Paris.

La brillante étudiante sénégalaise Diary Sow, en classe prépa au lycée parisien Louis-le-Grand, a disparu volontairement pour des motifs encore non éclaircis. C’est en tout cas la conclusion à laquelle sont parvenus les enquêteurs français saisis de l’affaire.



Des sources proches de l’enquête l’ont confirmé à Jeune Afrique : Diary Sow, l’étudiante sénégalaise dont la disparition au début de janvier suscite l’émoi au Sénégal comme en France, s’est éclipsée volontairement. La jeune femme est saine et sauve, et la piste criminelle est écartée.