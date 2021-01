Décès du cinéaste Cheikh Ngaïdo Bâ - adakar.com

Décès du cinéaste Cheikh Ngaïdo Bâ
Publié le lundi 18 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Le réalisateur sénégalais Cheikh Ngaïdo Ba est décédé, dimanche, à l’hôpital principal de Dakar à l’âge de 72 ans, a appris l’APS auprès de ses proches.



Le cinéaste était membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) où il occupait les fonctions de président de la Commission de l’artisanat, de la culture, du tourisme et du sport.



Il était depuis 2007 président de l’Association des cinéastes sénégalais et associés (CINESEAS).



Né le 10 juin 1949, Cheikh Ngaïdo Ba est diplômé de l’Institut national de l’audiovisuel de France, ce qui lui a permis d’intégrer en 1972 en tant que réalisateur-producteur l’Office de radio télévision du Sénégal (ORTS), l’ancêtre de la RTS.



Il a réalisé une série de films dont ’’Xëw Xëw… la fête commence’’ (1982), un long métrage musical qui peint une société sénégalaise des années 80 à deux visages, d’un côté la classe occidentalisée, et de l’autre, des quartiers ouvriers de la périphérie.



Cheikh Ngaïdo Ba a aussi réalisé ’’La brosse’’ (1974), portrait d’un jeune cireur de chaussures à Dakar, ’’Arrêt car’’, un tableau représentant le microcosme de la ville dans toute sa composante à travers l’arrêt d’un bus.



Il a aussi réalisé en 1979 un documentaire intitulé ’’Réwo Daande Mayo’’ (De l’autre côté du fleuve, en peul) qui se veut ’’’un poème inquiet de l’Afrique face à la modernisation’’.



Le cinéaste a été aussi acteur dans certains films de ses collègues notamment ’’La petite vendeuse de Soleil’’ de Djibril Diop Mambety, réalisé en 1998.



Il a été aussi assistant des réalisateurs Mahama Johson Traoré et Ababacar Samb.



Cheikh Ngaïdo Ba a été de tous les combats pour le rayonnement du cinéma africain au sein de la Fédération panafricaine des cinéastes (FEPACI) où il a occupé les fonctions de Secrétaire général chargé de la zone Union économique et monetaire ouest africaine (UEMOA).



