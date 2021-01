Ligue 1: Diambars toujours en tête - adakar.com

Diambars remporte la coupe de la ligue 2019

L’équipe de Diambars qui a partagé les points (1-1) avec celle du Jaraaf continue d’occuper la première place du championnat de Ligue 1 sénégalaise, à l’issue de la 3-ème journée.



Avec sept points, elle devance l’équipe du Stade de Mbour qui a battu celle de l’AS Pikine (3-2), ce dimanche, et qui occupe la 2-ème place.



L’US Gorée contrainte au nul (1-1) contre le Casa Sports, ce dimanche, est toujours la lanterne rouge du classement.



L’équipe insulaire avait perdu ses deux premières rencontres respectivement contre Génération Foot (0-1) et contre l’AS Pikine (1-3).



Voici les résultats de la 3-ème journée de ligue 1 jouée ce week-end :



Samedi : Diambars-Jaraaf : (1-1), AS Douanes-Mbour PC : (0-2), Dakar SC-Génération Foot : (1-0), Teungueth FC-Niary Tally : (2-1).



Dimanche : Ndiambour-CNEPS : (1-1), Stade de Mbour-AS Pikine : (3-2), US Gorée-Casa Sports : (1-1).



