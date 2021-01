Watford: Ismaila Sarr atteint son 50e match - adakar.com

Watford: Ismaila Sarr atteint son 50e match Publié le lundi 18 janvier 2021

© Autre presse par DR

Ismaëla Sarr, footballeur sénégalais

Ismaila Sarr arrivé à Watford en 2019, le Sénégalais était titulaire ce dimanche face à Huddersfield. L’ailier de l’équipe nationale des Lions du Sénégal disputait son 50ème match sous les couleurs du club anglais.



Watford s’est imposé sur le score de 2 buts à zéro et l’ancien de Génération Foot a donc bien fêté sa cinquantième sortie avec les Hornets.



Depuis son arrivée, Ismaila Sarr a inscrit 5 buts en Premier League, 4 en Championship et 1 en League Cup. Il a aussi délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques qui lui ont permis d’être dans le viseur de plusieurs Clubs de Premier League.



Le joueur pourrait bientôt faire ses valises et quitter la formation londonienne.