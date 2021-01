Campagne nationale de vaccination: Le Pr. Daouda Ndiaye prône la levée des zones d’ombre, pour convaincre les plus sceptiques - adakar.com

Pr Daouda Ndiaye, chef de l`unité de parasitologie-mycologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de l`hôpital Aristide Le Dantac

Donner plus d’informations concernant le vaccin contre la Covid-19, permettrait de convaincre les plus sceptiques. C’est la conviction de l’enseignant à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Pr. Daouda Ndiaye. Pour lui, il urge que l’État soit concis et dise quel vaccin a été choisi. D’après lui, si le gouvernement parvient à répondre aux questions des uns et des autres, et surtout de ceux qui sont réticents, les choses pourraient être simples.



De plus, conseille-t-il, il faut une démarche inclusive pour l’élaboration d’une stratégie de communication avec une bonne implication des scientifiques et du corps médical. ‘’Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées et qui expliqueraient certaines inquiétudes. Certains ont parlé de la rapidité de la recherche, d’autres du taux d’efficacité, sans oublier le choix, le coût et la pertinence par rapport au Sénégal et les conditions d’observation. Ce sont des questions, à mon avis, au plan sanitaire, qui méritent une bonne communication’’, explique le spécialiste de la santé.



Une bonne communication permettrait d’éviter des polémiques, mais également de résorber des incertitudes. ‘’Vu le contexte, ils doivent avoir beaucoup plus de hauteur pour rassurer. Le débat est posé’’, ajoute l’inventeur du test du paludisme dénommé ‘’Illumigene Malaria’’ qui faisait hier un don de masques et de kits scolaires aux établissements de la commune de Dalifort.