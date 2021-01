Covid-19 : Le chef de l’État réunit le Comité national de gestion des épidémies (CNGE) - adakar.com

© Présidence par LM

Le président de la République Macky Sall va réunir, ce lundi 18 janvier 2021, le Comité national de gestion des épidémies (CNGE) pour se pencher une fois de plus sur l'évolution de la courbe épidémiologique du Covid-19 au Sénégal qui devient de plus en plus inquiétante.



C'est en effet, la deuxième fois en moins de quinze jours que le Comité national de gestion des épidémies (CNGE) qui regroupe des experts et spécialistes de la santé va se retrouver autour du chef de l'État pour évaluer la progression de la maladie et proposer des mesures de riposte pour freiner la maladie.



Au sortir de cette rencontre, d'autres mesures sont attendues. Le chef de l'État devrait annoncer un durcissement des restrictions après avoir décrété il y a 12 jours l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin dans les régions de Dakar et de Thiès.



Il est également attendu une prolongation de l'état d'urgence et du couvre-feu par une saisine de l'Assemblée nationale après l'épuisement de la durée légale de 12 jours, ce lundi 18 janvier 2021.



Depuis quelque temps, plusieurs fois se sont levées pour demander un renforcement des mesures de restrictions, notamment par un abaissement de l'heure de démarrage du couvre-feu durant les week-end.



Le Sénégal fait face à un regain important de l'épidémie de Covid-19. Le pays a déjà franchi la barre des 500 décès liés au Covid-19. Plus de 23220 personnes ont contracté la maladie depuis son apparition au Sénégal, le 2 mars 2020.



Makhtar C.