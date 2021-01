Tribune / Covid 19 : l’Afrique doit rompre avec la dépendance - adakar.com

Tribune / Covid 19 : l'Afrique doit rompre avec la dépendance
Publié le lundi 18 janvier 2021 | Jeune Afrique

La ville de Dakar.

Le continent doit cesser de lier développement et aide internationale et de n’envisager sa croissance et la relance de son économie que comme le résultat de la solidarité du reste du monde.



Quelle sera la place de l’Afrique dans les relations internationales post-Covid-19 ? La réponse à cette question dépend de la manière dont les pays africains envisagent de relancer leur économie.