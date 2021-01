CAF : Compromis Senghor – Anouma - adakar.com

CAF : Compromis Senghor – Anouma

L’élection à la présidence de la confédération africaine de football (CAF) était, au centre des discussions, entre les délégations ivoirienne et sénégalaise et ’’le principe du soutien au candidat le mieux placé au second tour a été accepté’’ par les camps du Sénégalais Augustin Senghor et de l’Ivoirien Jacques Anouma, a appris l’APS.sn. La rencontre est à l’initiative de la partie sénégalaise qui a fait le déplacement dans la capitale économique ivoirienne. Les délégations conduites par les ministres des Sports des deux pays à savoir Matar Ba et Paulin Claude Danho, ont estimé que ’’les candidats ouest-africains ne doivent être pas une source de division’’.