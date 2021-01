Covid-19: 290 cas positifs et 6 décès, ce dimanche - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Covid-19: 290 cas positifs et 6 décès, ce dimanche Publié le dimanche 17 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Tests positifs au coronavirus

Tweet

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait état, ce dimanche, de 290 cas positifs à la covid-19 sur un échantillon de 2239 tests effectués, soit un taux de positivité de 12,95%.



Faisant le point journalier sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye a précisé que ces nouvelles infections concernent 118 cas contacts suivis par les autorités sanitaires et 172 cas issus de la transmission communautaire.



Aussi, Dr Ndiaye a signalé 42 cas graves en réanimation et 6 nouveaux décès. Selon lui, 172 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.





Depuis le 2 mars, le Sénégal a notifié 23028 cas positifs au coronavirus dont 19224 guéris, 515 décès et 3288 patients sous traitement.



MD