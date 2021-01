Sénégal : l’Etat lève 79,8 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UMOA - adakar.com

News Économie Article Économie Sénégal : l’Etat lève 79,8 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UMOA Publié le dimanche 17 janvier 2021 | Financial Afrik

L’Etat du Sénégal, à travers sa Direction générale de la comptabilité publique et du trésor, a levé le 15 janvier 2021 sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) un montant de 79,800 milliards de FCFA (119,700 millions d’euros) au terme de son émission simultanée par adjudication d’obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité 36 et 60 mois, organisée en partenariat avec l’Agence UMOA-Titres basée à Dakar.



Les investisseurs opérant sur ce marché ont répondu à la sollicitation du trésor public Sénégalais qui recherchait 75 milliards de FCFA, en proposant des soumissions globales de 84,805 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 113,07%. Sur le montant global des soumissions, le trésor public sénégalais en a retenu 79,800 milliards de FCFA et rejeté les 5,005 milliards de FCFA restant.