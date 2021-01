Ouverture et fermeture des marchés : Le gouverneur de Dakar annonce la régulation imminente des horaires - adakar.com

Ouverture et fermeture des marchés : Le gouverneur de Dakar annonce la régulation imminente des horaires Publié le samedi 16 janvier 2021 | Le Soleil

Face à la recrudescence des cas de contamination de la Covid 19, les horaires d’ouvertures et de fermeture des marchés qui étaient astreints à des jours particuliers seront de nouveau régulées pour contrer la propagation de la pandémie, a annoncé hier le gouverneur de la de région de Dakar. Al Hassan Sall compte repréciser les mesures y afférentes d’ici la fin du week-end pour qu’elles soient appliquées «au plus tard lundi prochain dans toute leur rigueur sur une durée assez raisonnable pour venir à bout de cette pandémie».



Cette décision de l’autorité administrative de réguler les horaires d’ouverture et de fermeture des marchés fait suite à l’instruction du Président de la République, Macky Sall lors du dernier Conseil des Ministres en visioconférence qui s’est tenu le mercredi 13 janvier 2021. Face à la recrudescence exponentielle des cas de contamination de la Covid 19, les mesures d’assouplissement des conditions de l’état d’urgence et de l’allégement des horaires du couvre-feu prises en son temps par le chef de l’Etat pour permettre la reprise des activités économiques en apprenant à vivre avec le virus ne sont plus d’actualité.



«Nous avons adressé une circulaire à l’endroit des préfets de départements et des sous-préfets pour qu’en relation avec les maires et les délégués de quartiers et les délégués des marchés et des grandes surfaces que les heures d’ouverture et de fermeture des marchés soient reprécisées. Il va falloir repréciser ces horaires parce que lors de la première vague, nous avions travaillé dans le sens d’aller vers une régulation et que les autorités habilitées fassent le nécessaire pour que ces mesures soient strictement et scrupuleusement respectées», a-t-il déclaré hier sur les ondes de «Sud Fm». Il rappellera que «nous avions en son temps largement communiqué sur la question; notamment le préfet de Dakar qui avait fixé les heures d’ouverture et de fermeture et les jours pour le nettoiement des lieux de commerce. Tous les marchés et commerces devraient se fermer un jour par semaine pour le nettoiement. Et en relation avec le service d’hygiène pour les opérations de désinfection et de décontamination pour que les usagers et les commerçants puissent dérouler leurs activités en toute sécurité». Le même dispositif sera reconduit et pour ne pas y aller de manière brusque, nous mettrons à profit les quarante-huit heures, les vendredi et samedi, pour qu’au plus tard dimanche voire lundi, la mesure soit effective et que les contrôles se fassent pour le respect des dispositions prises par les autorités. S’il reconnaît qu’ « avec la baisse des cas, il y’a eu un relâchement général », il assure que « pour cette fois-ci, nous allons repréciser les mesures pour qu’elles soient appliquées dans toute leur rigueur sur une durée assez raisonnable pour venir à bout de cette pandémie ».



Face à la gravité de la situation de la pandémie, le Président de la République, Macky Sall, a appelé à la mobilisation nationale pour sensibiliser les populations sur l’impératif de respecter les gestes barrières et les protocoles sanitaires et de réguler les horaires d’ouverture et de fermeture des marchés ; la réorganisation par l’adaptation temporaire des activités économiques et sociales durant ce mois de janvier 2021.