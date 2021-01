Sénégal : Diary Sow, l’hypothèse de la fugue - adakar.com

Disparition de Diary Sow: la question de la pression sociale

L’étudiante sénégalaise Diary Sow a disparu mystérieusement début janvier à Paris, où elle était étudiante en classe préparatoire, provoquant l’émoi au Sénégal. Une situation présentant de troublantes similitudes avec un récent roman dont elle est l’auteure…



Diary Sow a disparu. Symbole de réussite dans son pays, cette jeune Sénégalaise de 20 ans, étudiante en prépa au lycée Louis-le-Grand, à Paris, s’est volatilisée en France, suscitant angoisse et incompréhension à Dakar comme dans la diaspora sénégalaise. La dernière personne à l’avoir vue est une amie qui, comme elle, a eu recours à un covoiturage entre Toulouse et Paris le 2 janvier. Le badge de la résidence universitaire de la jeune femme indique un dernier passage deux jours plus tard, le lundi 4 janvier.