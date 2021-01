Le coronavirus en vedette dans la presse sénégalaise - adakar.com

Les quotidiens sénégalais parvenus samedi à APA traitent principalement de la pandémie de Covid-19, avec la hausse des contaminations et décès mais aussi les recommandations qui sont faites par un guide religieux.



« Covid à l’école, le déni mortel », titre L’Observateur, qui se pose des questions autour de la protection des élèves. « On risque d’aller vers une nouvelle fermeture des écoles », prévient une source du journal.



Source A rapporte la « version de Notre Dame », un droit de réponse de l’établissement scolaire sur des supposés cas de contamination parmi ses pensionnaires. « Comme beaucoup d’autres lieux de travail, l’Institution Notre Dame a eu des élèves en confinement, nous disons bien confinement », écrit l’institution scolaire. Elle note par ailleurs qu’il « n’y a aucune honte à avoir des cas dans le milieu scolaire ».



Libération renseigne que « le Sénégal a enregistré 506 morts » de Covid-19, dont 96 « comptabilisés entre le 1er et le 15 janvier 2021 ». Pour le secrétaire général de l’ONU, « nous avons franchi un cap douloureux : deux millions de vies ont été fauchées dans le monde ».



Face à cette situation, le khalife général des Tidianes, « Serigne Babacar Sy Mansour, +déconfine+ ses vérités » dans L’AS. Selon le guide religieux, qui a au passage fait des recommandations pour la prière, « il n’y a jamais deux sans troisième vague ».



Dakartimes relève une « guerre des vaccins » entre Speiser-Sputnik V et Biontech-Moderna-Sinopharma-Sinovac. « Le monde est en train de vivre les séquelles de la guerre froide des années 30 », écrit le journal.



Les Echos reviennent sur la disparition de l’étudiante Diary Sow, en donnant la parole à « Dia Ndiaye, l’un de ses meilleurs amis en France (qui) témoigne sous le choc ». « Rien dans nos échanges ne présageait une inquiétude, une pression, un mal-être encore moins des difficultés de sa part », dit-il.



Sur la lutte contre la coupe illicite de bois, Le Soleil note que « Dakar et Banjul décrètent la tolérance zéro ».



Ce quotidien national informe par ailleurs que « l’Etat octroie une première enveloppe de cinq milliards de FCFA » aux artisans impactés par le coronavirus.



En sport, le président de l’Association nationale des lutteurs déclare dans Le Soleil que « si l’Etat veut pérenniser la lutte, il doit s’y investir davantage ».



Sur les Jeux olympiques de la Jeunesse de 2026 au Sénégal, L’Observateur informe que le président du comité d’organisation, le Sénégalais Mamadou Diagna Ndiaye, « engage le combat de remise à niveau des infrastructures sportives ».



Les quotidiens sportifs Record et Stades titrent sur le 205e derby d’Angleterre, entre Liverpool-Manchester United, dimanche après-midi. L’actuel leader de la Premier League « défie » ainsi le champion en titre, mettant en jeu sa première place. Invaincus sur leurs onze derniers matchs, les Reds Devils n’ont cependant plus gagné à Anfield depuis 2015, rappelle Stades.



De leur côté, les Reds cherchent à préserver une série d’invincibilité de 67 matchs à domicile. Dans ce cadre, c’est « un derby à ne pas perdre » par Sadio Mané et ses coéquipiers. L’international sénégalais tentera pour sa part de marquer son 70e en championnat avec Liverpool, selon Stades.



