« Je déteste ça » : La sortie engagée de Paul Pogba avant le choc face à Liverpool

Le footballeur international Paul Pogba

Paul Pogba n’aime être su le banc. Le Français n’aime se voir remplaçant et il l’a fait savoir. Alors que Manchester United a la chance de creuser l’écart avec Liverpool ce dimanche, en Premier League, il a tenu à s’imposer au micro de Sky Sports.



Evoluant ses récentes performances, le milieu de terrain français pense qu’il revient petit à petit à son meilleur niveau. « Je me sens bien physiquement et mentalement. Je joue, et ça me maintient en forme. (…) Evidemment, l’équipe m’aide. Elle me fait confiance. Je n’ai qu’à me concentrer sur moi sur le terrain, peu importe ma place, je donne mon meilleur », constate-t-il.