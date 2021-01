Makhtar Diouf : « la ZLECA ne sera pas en faveur des pays africains mais des firmes multinationales » - adakar.com

Dans cette dynamique, l'économiste sénégalais, Makhtar Diouf

Quinze jours après son opérationnalité, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) est encore au cœur des débats. S’exprimant dans les colonnes de Financial Afrik, le 14 janvier 2021, le professeur croit fermement que la ZLECA n’est pas faisable et ne sera pas en faveur des pays africains.



« Comment peut-on brûler des étapes d’intégration sous-régionale et régionale et aller directement à une intégration à l’échelle continentale. Ça ne marchera pas », a-t-il insisté. Selon lui, avant de s’aventurer à une intégration continentale, il faut d’abord réussir l’intégration sous régionale et régionale.