UEMOA : les Etats ont mobilisé 9216,3 milliards FCFA sur le marché monétaire local - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie UEMOA : les Etats ont mobilisé 9216,3 milliards FCFA sur le marché monétaire local Publié le vendredi 15 janvier 2021 | Agence Ecofin

© Autre presse par DR

Union économique et monétaire ouest-africaine: le siège de la Banque centrale (Bceao) à Abidjan

Tweet

Les marchés monétaires du monde ont été sollicités en 2020 pour permettre surtout aux Etats de mobiliser des ressources, et répondre à la pandémie de coronavirus. Celui de l’UEMOA n’a pas été en reste, et ses pays membres y ont réalisé des opérations records.



Les Etats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont mobilisé en 2020, 9216,3 milliards FCFA (17 milliards $) sur le marché monétaire local de cette sous-région.



C'est un niveau de mobilisation record, depuis 2014, selon des données compilées par l'Agence Ecofin. Au total, ces Etats ont émis pour 16 127 milliards FCFA de titres, autant pour des emprunts à un an et moins de maturité, que pour des délais de remboursement plus longs.