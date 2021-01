Economie, société et sport au menu de la presse sénégalaise - adakar.com

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA traitent d’une diversité de sujets, dont les plus visibles portent sur les conséquences de la Covid-19 sur l’économie nationale.



Le Témoin se demande « pourquoi le télétravail peine à s’imposer au Sénégal » alors qu’il est favorisé dans le monde par la pandémie du coronavirus. L’économiste Meissa Babou répond que « ce ne sont pas toutes les entreprises qui peuvent adopter le télétravail ».



De même, « certaines mutations préalables sont nécessaires », confie un inspecteur du travail au journal, qui constate que les secteurs de la santé et de l’éducation ne sont « pas prêts à sauter le pas ».



Walf Quotidien note que « le compte n’est pas bon » vu que l’économie est en période de restrictions. Le journal indique que la présence réduite dans les bureaux et la réglementation des horaires des marchés « achèvent un secteur dans l’agonie ».



Toutefois, Le Soleil rapporte que les bénéficiaires de l’aide alimentaire d’urgence sont « satisfaits à 93,8% », citant une enquête réalisée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



En manchette, le quotidien national note que le président tchadien « Idriss Déby se lave à grande eau » après avoir été accusé de s’immiscer dans la crise centrafricaine.



L’AS titre sur la gratuité de la prise en charge des hémodialysés et souligne que c’est « un slogan politicien ».



Sud Quotidien note que « le refus de l’Etat » de réformer les Conseil supérieur de la magistrature cause « le désaveu des droits-de-l’hommiste ».



En politique, L’Observateur fait un tour d’horizon sur « la nouvelle vie des ex de Macky », à savoir des ministres, pas des moindres, limogés du dernier gouvernement. Il s’agit entre autres d’Aly Ngouille Ndiaye (Intérieur), Amadou Bâ (Affaires étrangères) et Makhtar Cissé (Pétrole).



EnQuête revient sur la disparition en France de Diary Sow, la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019. Le quotidien fait focus cette fois sur la personne de « Diary, le mystère ».



En football, Record informe que « West Ham est prêt pour les 9,7 milliards FCFA » réclamés par le Stade de Reims pour son attaquant international sénégalais, Boulaye Dia.



Pendant ce temps, Stades titre sur le « calendrier de feu pour Sadio (Mané) et Liverpool ». Le champion en titre de la Premier League doit rencontrer prochainement les deux Manchester, Tottenham, Leicester et Leipzig, entre autres.



Le journal sportif titre également sur le choc de la troisième journée de la Ligue 1 sénégalaise : Diambars – Jaraaf. Stades est convaincu que « le régal (est) attendu ».



