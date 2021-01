(COVID-19) Les pays africains ont réalisé plus de 28,3 millions de tests de dépistage du nouveau coronavirus - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique (COVID-19) Les pays africains ont réalisé plus de 28,3 millions de tests de dépistage du nouveau coronavirus Publié le vendredi 15 janvier 2021 | Xinhua

© Autre presse par DR

Test négatifs au coronavirus

Tweet

Les pays africains ont jusqu'à présent réalisé plus de 28,3 millions de tests de dépistage du nouveau coronavirus, a annoncé jeudi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).



Le CDC Afrique a révélé que 10 pays avaient effectué environ 71% des tests de dépistage qui lui ont été signalés. Ces dix pays sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Ethiopie, le Kenya, le Nigeria, l'Egypte, l'Ouganda, le Cameroun, le Rwanda et la Zambie.



Jeudi matin, les cas confirmés d'infection au nouveau coronavirus recensés à travers le continent africain ont atteint le nombre de 3.142.781, tandis que le bilan des décès liés à la pandémie s'élevait à 75.709, selon l'agence continentale.



Au total, 2.562.961 personnes infectées par le virus se sont rétablies à ce jour, a-t-elle précisé.



D'après le CDC Afrique, alors que la pandémie de COVID-19 frappe de façon inégale à travers le continent, cinq pays représentent actuellement environ 69% de tous les cas signalés en Afrique.



Les cinq pays africains les plus touchés sont l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte et l'Ethiopie.



Le CDC Afrique a également indiqué qu'une vingtaine de pays africains avaient signalé des taux de létalité plus élevés que le taux moyen mondial de 2,2%.