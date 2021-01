La pandémie de COVID-19 a ouvert des partenariats entre l’éducation et les TIC en Afrique (chercheuse) - adakar.com

La pandémie de COVID-19 a ouvert de nouvelles voies de partenariat entre les secteurs de l'éducation et des technologies de l'information et de la communication (TIC) en Afrique, a fait savoir jeudi une chercheuse kényane.



Anne Achieng Aseey, conférencière au Département des études pédagogiques de l'Université de Nairobi, a observé que la pandémie avait fait comprendre aux enseignants de tous les niveaux la valeur et l'importance des technologies pour assurer la continuité de l'apprentissage.



Selon elle, les enseignants africains doivent aujourd'hui travailler avec les développeurs de systèmes, les innovateurs, les fournisseurs d'accès internet et les réseaux de télécommunication.



"Les professeurs et les conférenciers de la plupart des pays d'Afrique ont été pris de court par l'enseignement à distance. Les cours en ligne et les plateformes d'apprentissage comme Zoom étaient considérés comme des ovnis avant la pandémie. Les enseignants doivent rapidement s'adapter et apprendre comment adopter et utiliser les nouveaux modèles et appareils leur servant à donner leurs cours et faire passer des examens", a expliqué Mme Aseey dans son étude "L'impact du COVID-19 sur le système éducatif international", publiée à Nairobi.



Cette étude porte sur la manière dont les systèmes éducatifs en Afrique ont réagi au COVID-19 par rapport à la préparation des apprenants et enseignants, à l'usage des technologies pour l'enseignement et l'apprentissage et au rôle du gouvernement pendant la crise.



D'après la chercheuse, la pandémie a mis en lumière le besoin de davantage d'investissements dans l'éducation.



"Il est nécessaire d'investir dans des technologies pertinentes pour l'éducation au bénéfice de tous les apprenants. Les gouvernements doivent s'assurer que davantage de ressources soient allouées au secteur de l'éducation, surtout dans les pays à faibles revenus, afin que tous les apprenants soient autonomes", a-t-elle souligné.



En dehors de l'usage des TIC pour faciliter l'apprentissage, Mme Aseey a également noté qu'au plus fort de la pandémie, des plateformes de réseaux sociaux telles que WhatsApp ont été utilisées dans les écoles et les universités pour aider à atténuer les effets négatifs du COVID-19 comme l'isolement, la dépression et l'ennui.

