Les cas de COVID-19 sont inégalement répartis en Afrique, 5 pays regroupent 69% du total (CDC Afrique) Publié le vendredi 15 janvier 2021 | Xinhua

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a révélé jeudi que cinq pays africains représentent actuellement environ 69% de tous les cas confirmés positifs signalés en Afrique, alors que la pandémie de COVID-19 frappe de façon inégale à travers le continent.



Les cinq pays les plus touchés sont l'Afrique du Sud avec 1.278.303 cas (41%), le Maroc avec 455.055 cas (14%), la Tunisie avec 168.568 cas (5%), l'Egypte avec 152.719 cas (5%) et l'Ethiopie avec 129.455 cas (4%).



Le CDC Afrique a également indiqué qu'une vingtaine de pays africains avaient signalé des taux de létalité plus élevés que le taux moyen mondial de 2,2%.



Parmi ces pays, on peut citer le Soudan avec 6,1%, l'Egypte avec 5,5%, le Liberia avec 4,5%, le Tchad avec 4,0% et le Mali avec 3,9%.



Mercredi, le directeur adjoint du CDC Afrique, Ahmed Ogwell, a expliqué à Xinhua que le continent africain jouait un rôle actif dans le développement mondial des vaccins contre le COVID-19 et les essais cliniques.



"Nous sommes très impliqués dans les essais cliniques et c'est ainsi que nous prenons part au développement de vaccins", selon M. Ogwell.



"Par ailleurs, certaines institutions en Afrique ont déjà entamé le processus de développement d'un vaccin contre le COVID-19 pour le continent", a-t-il souligné.