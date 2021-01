Le pape François et Benoît XVI vaccinés contre le Covid-19 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Le pape François et Benoît XVI vaccinés contre le Covid-19 Publié le jeudi 14 janvier 2021 | La Croix

© Autre presse par DR

Le Pape François et l`ex-pape Benoît XVI

Tweet

Le pape et son prédécesseur ont tous deux reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19, a annoncé le Vatican jeudi 14 janvier.



Le pape François et Benoît XVI ont tout deux été vaccinés contre le Covid-19, a annoncé le Vatican, jeudi 14 janvier. « Dans le cadre du programme de vaccination de l’État de la Cité du Vatican, la première dose du vaccin Covid-19 a été administrée au Pape François et au Pape émérite », a ainsi confirmé Matteo Bruni, le directeur de la Salle de presse du Saint-Siège.



François a été vacciné mercredi 13 janvier, au premier jour de la campagne de vaccination du plus petit État du monde, tandis que Benoît XVI a été vacciné le lendemain matin, jeudi 14 janvier, au monastère Mater Ecclesiae, où il vit au Vatican.