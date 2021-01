Mercato des Lions: West Ham fait une offre pour Boulaye Dia, Naples toujours inflexible pour Koulibaly - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Mercato des Lions: West Ham fait une offre pour Boulaye Dia, Naples toujours inflexible pour Koulibaly Publié le jeudi 14 janvier 2021 | Sud Quotidien

© Autre presse par DR

Kalidou Koulibaly, international sénégalais de football

Tweet

Le marché du transfert hivernal est encore ouvert pour les internationaux sénégalais. Convoité en Angleterre et en Allemagne, l’attaquant Boulaye Dia, actuellement co-meilleur buteur de Ligue 1, va faire l'objet d'une offre de West Ham lors de ce mercato. Selon Télefoot, c’est le club West Ham qui est passé à l’attaque en mettant 10 millions d’euros sur la table pour le joueur sénégalais. Le Mercato d’hiver pourrait rouvrir un nouveau chapitre sur le transfert de Kalidou Koulibaly. Sky sport, informe que le président du club napolitain Aurelio De Laurentis a encore prévenu tous les clubs qui souhaiteraient enrôler le capitaine des Lions en maintenant le prix à 110 millions d’euros.



Alors que son contrat avec Reims court jusqu'en juin 2022, Boulaye Dia se rapproche de plus en plus d'un départ lors de ce mercato d'hiver. Selon Téléfoot, West Ham, s'est séparé de son attaquant Sébastien Haller en le vendant 22,5 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam va proposer 10 millions d'euros au Stade de Reims pour recruter l'attaquant sénégalais. Les Hammers qui ont cédé l'international ivoirien surtout dans le but de renflouer leurs caisses, souhaitent pallier le départ de leur joueur en utilisant une partie du montant de la vente. Meilleur buteur de Ligue 1 en compagnie de Mbappé avec 12 buts marqués en 17 de Ligue 1, l’international sénégalais de 24 ans a déjà été un temps dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Mais s’il pourrait bien rejoindre la Premier League dans les prochains jours, cette première offre devrait être, a priori, repoussée par le club champenois, qui réclame 15 millions d'euros dans ce dossier.



Selon maxifoot, cette somme reste toutefois largement à la portée des décideurs londoniens, qui vont jouer la montre pour mettre la pression sur leurs homologues rémois. Le dossier de son compatriote Kalidou Koulibaly pourrait également être relancé de plus belle lors de ce nouveau mercato d’hiver. D’après des propos rapportés par le journaliste de Sky Sports , le président du Napoli Aurelio De Laurentiis aurait prévenu toute la concurrence qui souhaiterait encore s’activer sur le marché pour enrôler le défenseur international sénégalais. Le président napolitain aurait indiqué que l’international sénégalais n’est pas à vendre en janvier, à moins de 110 millions d’euros. «Il semble qu’en janvier, Koulibaly n’ira nulle part. Il reste et c’était encore le cas ce matin. Quiconque se présente avec autre chose que 110 millions d’euros pour Koulibaly peut l’oublier. Il n’est absolument pas à vendre, à moins que l’un des grands clubs d’Angleterre ne trouve 110 millions d’euros», rapporte le quotidien anglais.



Le dirigeant va-t-il réussir cette fois à convaincre ou participera-t-il à refroidir les les gros prétendant. Pour le moment les clubs les plus en vue dans ce dossier se sont vraisemblablement orientés vers d’autres options. Toujours privés de Virgil van Dijk et Joe Gomez, les Reds de Liverpool auraient en effet opté pour le défenseur turc de Schalke 04 Ozan Kabak ou la révélation du LOSC Sven Botman. Tout comme Manchester United qui surveillerait toujours le Français Dayot Upamecano en vue d’un transfert l’été prochain.