Dame Amar et compagnie obtient une liberté provisoire - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Dame Amar et compagnie obtient une liberté provisoire Publié le jeudi 14 janvier 2021 | Le Quotidien

© Autre presse par DR

Dame Amar

Tweet

Apres dix mois de détention préventive suite au décès de la jeune femme Hiba Thiam, le tribunal de grande instance de Dakar leur a accordé la liberté provisoire à la fin de leur procès qui s’est tenu hier mercredi 23 janvier 2020. en attendant le délibéré.



Toutefois, le parquet a requis huit mois contre Dame Amar, Pape Diadia Tall, Fatoumata Jacqueline Rigal alias Choupette, Djibril Ndiogou Bassène alias Nekh, Alia Bakir, Lamine Diédhiou, Lamine Niane et Louty Ba pour association de malfaiteurs, détention de drogue en vue de la consommation personnelle, violation de la loi sur le couvre-feu et non-assistance à une personne en danger. De même que pour le policier Lamine Diédhiou interpellé pour corruption passive et de violation du couvre-feu.



De l’autre coté de la défense, la famille de la défunte exige une compensation d’un milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Les accusés ont été arrêtés après à la mort de Hiba Thiam survenue dans la nuit du 3 ou 4 avril 2020 à la suite d’une soirée très arrosée dans un appartement privé aux Almadies en plein couvre-feu. Le certificat de genre de mort fait état d’un arrêt cardiaque à la suite d’une overdose.

Commentaires