Macky Sall veut une intensification des branchements sociaux Publié le jeudi 14 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com

Conseil des ministres décentralisé: Le chef de l`État face à la presse

Photo: Macky Sall, président de la République

Le président Macky Sall a ordonné, mercredi, au ministre en charge de l’Eau et de l’Assainissement d’engager toutes les diligences nécessaires à l’intensification de la mise en œuvre du Programme national des branchements sociaux.



’’Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat demande au ministre de l’Eau et de l’Assainissement d’engager toutes les diligences nécessaires à l’intensification de la mise en œuvre du programme national de branchements sociaux’’, rapporte notamment le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi organisé en visioconférence.



Macky Sall a insisté sur le fait que ce programme d’équité sociale et territoriale, devait être étendu à plusieurs localités, afin d’améliorer l’accès des populations urbaines et périurbaines à l’eau potable.



Il a par ailleurs engagé le ministre l’Eau et de l’Assainissement (Serigne Mbaye Thiam) d’œuvrer à l’accélération des travaux de raccordements à réaliser dans le cadre de l’assainissement de dix villes dont Touba et Tivaouane.



