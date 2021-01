Covid-19 et faits divers en vedette dans la presse sénégalaise - adakar.com

Les quotidiens sénégalais parvenus jeudi à APA titrent principalement sur la stratégie vaccinale présentée par les autorités et des sujets de faits divers, dont le procès de l’affaire d’une jeune fille morte par overdose.



Le Quotidien présente « le plan de Macky » pour la vaccination contre la Covid-19. La première phase vise à vacciner 90% des cibles prioritaires avant fin mars 2021. La seconde va de son côté toucher 90% de la population avant fin mars 2022, souligne encore le journal.



« L’Etat entame la vaccination avant fin mars », note L’AS là où Sud Quotidien relève une « guerre des vaccins » dans la croisade contre la pandémie. Mais, le journal note que le Sénégal privilégie le vaccin chinois.



Dr Annette Seck, directrice de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA), déclare cependant qu’il n’y a « pas de chambres froides au Sénégal pour conserver des vaccins à -80 degrés ». De même, insiste l’épidémiologiste Daouda Ndiaye, un « vaccin peut être efficace dans un pays et ne pas l’être dans un autre ».



Vox Populi, qui rapporte les « cinq commandements » de Macky Sall pour contenir « la seconde vague meurtrière » de la Covid-19, titre en même temps sur l’affaire de la mort par overdose de Hiba Thiam dans le quartier chic des Almadies, à Dakar. Présente au procès comme partie civile, sa famille « réclame un milliard (FCFA) à Dame Amar et compagnie ». Mais à en croire le quotidien, les prévenus filent vers la liberté si le juge suit le procureur qui a requis huit mois de prison ferme, qu’ils ont déjà purgés.



L’Observateur informe que la liberté provisoire a été accordée à « Dame Amar, Poupette, Diadia Tall, Nekh et Cie ». Walf Quotidien livre de son côté les « confessions intimes de +fils à papa+ devant la barre » du tribunal correctionnel de Dakar.



Sur un autre fait divers et pas des moindres, L’Observateur note qu’il « y a signe de vie » dans la disparition de Diary Sow, la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019. Les sources du journal appellent toutefois à « éviter de compromettre les efforts de la police à ce stade de l’enquête ». Elles lancent par ailleurs « un appel au calme, à la sérénité parce qu’il y a des raisons d’espérer ».



Sous le titre « Sur la piste des 675 kilos de cocaïne interceptés », Libération fait des révélations sur une saisie record de drogue à Ngaparou, une localité côtière de l'ouest du Sénégal à environ 80 km de Dakar. Le journal informe que les gendarmes « mènent discrètement une vraie chasse à l’homme sur la Petite-Côte », « plusieurs expatriés (étant notamment) impliqués ».



Le Soleil fait une immersion dans le conflit centrafricain et constate que la capitale Bangui est devenue « l’enfer ». Le quotidien national raconte un « assaut brusque, brutal et sanglant des rebelles de Bozizé contre Touadéra (président réélu) repoussé par les forces de la Minusca commandées par Mankeur Ndiaye », ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères.



En football, Record titre sur De Laurentis, le président du club napolitain du défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly, convoité par les plus grands clubs d’Europe. Mais « qui n’offre pas plus de 73 milliards (FCFA) peut l’oublier », a prévenu le président du club italien.



