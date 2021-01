Décès de Serigne Abdoul Aziz Sy Djamil : Son fils arrêté par la police pour meurtre… - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Décès de Serigne Abdoul Aziz Sy Djamil : Son fils arrêté par la police pour meurtre… Publié le jeudi 14 janvier 2021 | Senego.com

© Autre presse par DR

Serigne Abdoul Aziz SY Ibn Serigne Moustapha Sy Djamil est mort

Serigne Abdoul Aziz SY Ibn Serigne Moustapha Sy Djamil est mort Tweet

Le Sénégal a appris lundi dernier, avec consternation, le rappel à Dieu de Serigne Abdoul Aziz SY Ibn Serigne Moustapha Sy Djamil et de Sokhna Aida Seck. Aux dernières nouvelles, le défunt aurait été tué par son fils, qui a été arrêté.



Le fils, le présumé meurtrier



Les circonstances de la mort de Serigne Abdoul Aziz SY Ibn Serigne Moustapha Sy Djamil sont connues. Les sources de L’Obs font état de meurtre voire de parricide. En effet, le guide religieux serait tué par son fils, M. Sy, âgé de 28 ans, avec une arme blanche, avant de prendre la poudre d’escampette. Ce, après un échange houleux.



Le mobile du crime



Le mobile d’un tel crime ? Le présumé meurtrier, retrouvé mardi chez lui au quartier Baobab, à Dakar, par les limiers du commissariat central, reconnait les faits, évoque la colère et se dit marginalisé au sein de sa famille.



Des troubles mentaux évoqués



Et, selon les infos recueillies par les enquêteurs auprès de sa mère, il est établi que son fils est depuis cinq ans sujet à des troubles mentaux. Et l’enquête se poursuit et plusieurs auditions sont attendues pour élucider cette affaire, rapporte L’Obs.