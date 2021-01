Guinée-Sénégal : pour les commerçants, le calvaire de la fermeture des frontières - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Guinée-Sénégal : pour les commerçants, le calvaire de la fermeture des frontières Publié le mercredi 13 janvier 2021 | Jeune Afrique

© AFP par JOHN WESSELS

Des opposants guinéens au président Alpha Condé manifestent à Dakar, au Sénégal

30 octobre 2020 Tweet

Depuis le 27 septembre 2020, la Guinée a fermé ses frontières avec trois de ses voisins. Plus de trois mois plus tard, le maintien de la mesure a de lourdes conséquences, en particulier pour les transporteurs et commerçants dépendants du trafic entre la Guinée et le Sénégal.



Diogo Bah est amer. Après deux mois et deux semaines d’attente dans la ville de Koundara, à la frontière sénégalaise, ce transporteur habitué de la liaison entre la Guinée et le Sénégal a dû rebrousser chemin pour rentrer à Pita, plus au Sud. Le gingembre, le concombre et les autres légumes qu’il transportait se sont décomposés. Il n’a pu ramener que l’huile de palme, le miel et la semoule de manioc.

Commentaires