Bineta Sow, mère de Diary Sow : «Je guette la moindre information»Bineta Sow, mère de Diary Sow : «Je guette la moindre information»

Bineta Sow, mère de Diary Sow : «Je guette la moindre information» Publié le mercredi 13 janvier 2021 | Le Quotidien

Cérémonie solennelle de remise des prix du Concours général 2019

Dakar, le 25 juillet 2019 - Le chef de l`État a présidé, ce jeudi 25 juillet 2019, la cérémonie solennelle de remise des prix du Concours général 2019. La meilleure élève du Sénégal cette année, lauréate au Concours général, a été également distinguée.Photo:Diary Sow, meilleure élève du Sénégal de l`année 2019 Tweet

Neuf jours après la disparition de Diary Sow, étudiante en classes préparatoires à Louis-Le-Grand, qui n’a plus donné signe de vie depuis le 4 janvier 21, la famille de l’ex-meilleure élève du Sénégal a accepté hier, pour la première fois, de se prononcer sur cette affaire qui préoccupe au plus haut niveau les Sénégalais. Sa maman, Bineta Sow, a décidé de briser le silence pour saluer l’élan de solidarité des Sénégalais envers sa fille et partager ses souffrances de maman.



En cette matinée frisquette, la maison familiale de Diary Sow, située au carrefour Mali­counda dans le village de Mali­counda Bambara, ne désemplit pas. Il y a du monde dans le salon de la maison, mais le silence est lourd d’inquiétude. Presque toute la famille est réunie pour prier pour le retour en bonne santé de leur fille âgée de 20 ans, étudiante au lycée Louis-Le-Grand à Paris.

Entourée de ses sœurs et d’autres membres de sa famille, Bineta Sow, la mère de Diary Sow, assise sur un fauteuil, porte un boubou multicolore dominé par les couleurs rouge et noire. Elle porte un voile de même couleur. Visage enflé à cause du manque de sommeil, Mme Sow a décidé de se prononcer pour la première fois face à la presse sur la disparition de sa fille survenue le 4 janvier 2021 en France. C’est un exercice devenu inéluctable pour lui permettre d’éclairer les Sénégalais sur cette affaire et partager ses souffrances de mère de famille, affligée par la tournure des évènements. Bien sûr, elle supporte difficilement l’absence prolongée de sa fille : «Je passe des nuits blanches. Elles sont nombreuses des mamans à être dans cette situation parce que la relation mère enfant est très forte.» Comme tout le monde, elle ne dispose pas d’informations qui auraient pu la réconforter. Et l’attente devient insoutenable à cause de l’incertitude. «Nous ne pouvons rien. Nous sommes là à l’écoute en train de guetter la moindre information sur Diary. C’est très difficile, je prie le bon Dieu de l’assister là où elle puisse être, que le Tout-puissant fasse qu’on puisse la retrouver le plus rapidement saine et sauve. Nous vivons une incertitude, nous sommes très inquiets aussi. Et c’est très difficile de rester plus d’une semaine sans avoir des nouvelles de ta fille, surtout si tu sais qu’elle a disparu», regrette sa maman qui un trémolo dans la voix.

Malgré l’évidence, Bineta Sow a du mal à réaliser que sa fille a disparu. Ce qui explique leur mutisme depuis le début de cette disparition. «Les Sénégalais ont remarqué que la famille a perdu la langue depuis cet événement qui perturbe notre sommeil. Nous avons été pris de court par la tournure des événements. C’est très difficile de supporter la situation. Nous remercions le Peuple sénégalais qui a montré toute sa sympathie envers notre fille. Il ne cesse de prier pour qu’on retrouve Diary. Nous demandons au Tout-puissant qu’il exauce nos vœux afin qu’elle nous revienne ici dans sa famille en toute tranquillité», déclare Bineta Sow qui laisse couler ses larmes. Et c’est l’oncle à Diary Sow a pris le relais pour s’adresser aux Sénégalais. «Il faut comprendre la maman, c’est très difficile de supporter cette situation. Mais il faut que la famille parle parce que cette affaire n’est plus entre Diary et sa famille, c’est devenu une affaire des Sénégalais. Donc au vu de l’élan de solidarité que le Peuple a affiché envers Diary Sow, si nous la famille nous ne le remercions pas, c’est comme si cela ne nous intéresse pas. Les Sénégalais sont en train de tout faire pour qu’on retrouve Diary Sow, l’effort qu’ils sont en train de fournir, la famille ne l’a pas encore fait si je peux m’exprimer ainsi», relate l’oncle de l’étudiante. Très reconnaissant !

Depuis le début de cette disparition, les étudiants sénégalais qui sont en France se sont mobilisés comme un seul homme, délaissant les amphithéâtres, faisant des affiches. Les artistes ne sont pas en reste, ils ont fait des vidéos, les autorités étatiques et religieuses aussi, chacun dans son domaine, ont fait d’énormes efforts pour qu’on retrouve la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019. Mais jusqu’ici, malgré ces nombreux efforts, Diary Sow est toujours introuvable. Le mystère reste total.