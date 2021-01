Escroquerie foncière, détournement, abus de biens sociaux ...: Ces détails qui ont perdu Aissatou Seydi, l’ex de Diop Iseg - adakar.com

Escroquerie foncière, détournement, abus de biens sociaux ...: Ces détails qui ont perdu Aissatou Seydi, l'ex de Diop Iseg Publié le mercredi 13 janvier 2021

Cueillie, hier matin, par les gendarmes de la brigade de recherches, l’ex-épouse de Mamadou Diop Iseg, Aissatou Seydi, est dans de beaux draps. Elle s’est approprié la maison de son ex, en usant de faux.



L'ex-épouse de Mamadou Diop, Directeur de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (Iseg), Aissatou Seydi, a été cueillie, hier dans la matinée, sur ordre du procureur de la République, par les enquêteurs de la Brigade de recherches de Faidherbe. Cette arrestation, selon nos informations, fait suite à une plainte que Mamadou Diop a déposée contre elle, concernant d'une maison sise à Sacré-Cœur dont elle soutient être la propriétaire. La dame aurait profité de sa détention préventive pour une affaire de mœurs, pour s’attribuer la demeure.



Selon nos informations, lors de son face-à-face avec les enquêteurs qui a duré quelques tours d’horloge, elle a été incapable de prouver son innocence. Encore moins, de dire comment elle a fait pour acquérir cette maison. D’après nos interlocuteurs, lors de son audition dans le régime de garde à vue, elle a confié qu'elle est actionnaire à l'Iseg, en tant qu’apporteur d’affaires. Ce qui lui a permis d’encaisser une partie de l’argent que génère l’école pour pouvoir se payer la villa.



Cependant, les statuts de cette école ne prouvent pas ses allégations.



En outre, les gendarmes ont voulu savoir comment la maison, qui a été achetée par des chèques de l'Iseg, tracés et traçables avec des établissements financiers connus, a pu atterrir dans ses mains, pour qu’elle revendique sa propriété. Si cela a été possible, c’est parce qu’elle a fait des manœuvres pour récupérer la maison. Comme en attestent les investigations, recoupements et enquêtes des hommes de l’adjudant Niang.



Il ressort de leurs conclusions que la dame a agi à travers des manœuvres frauduleuses pour récupérer la maison. Elle aurait usé de faux, entre autres, pour parvenir à ses fins. Des pratiques qui lui valent ses déboires, renseignent nos interlocuteurs.



Au terme de sa période de garde à vue, elle a été déférée au parquet pour les faits de faux, usage de faux, escroquerie foncière, détournement, abus de biens sociaux. Après son premier face-à-face avec le maitre des poursuites, dans l’après-midi, elle a bénéficié d’un retour de parquet.



Elle sera entendue une nouvelle fois aujourd’hui dans la matinée par le procureur. L’on nous signale que son dossier risque d’aller en instruction.