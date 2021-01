Le coronavirus sous différents titres dans la presse sénégalaise - adakar.com

Santé

Le coronavirus sous différents titres dans la presse sénégalaise

Publié le mercredi 13 janvier 2021 | Agence de Presse Africaine

Revue de presse; Journaux

Les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA traitent principalement de la Covid-19, notamment les doses de vaccins offertes par la Chine.



« Vaccins contre le Covid-19 : l’Etat en doses chinoises », titre Le Quotidien, qui note que 200 mille doses sont attendues de Sinopharma.



« Nous sommes en pourparlers avec la Chine pour acquérir 200 000 doses de vaccin », a révélé Abdoulaye Diouf Sarr, ministre sénégalais de la Santé à Vox Populi.



Toutefois, L’Observateur parle des « dessous du tweet retiré de Diouf Sarr sur le vaccin chinois », que le Sénégal semble avoir choisi dans son programme vaccinal contre le nouveau coronavirus.



La pandémie cause une « panique au cœur de la justice », selon le même journal, qui précise qu’une personne déférée avec d’autres pour avoir organisé une « piscine party » a chopé le virus. Ainsi, 82 détenus sont placés en isolement à l’hôpital Fann là où les cas contacts sont en septaine.



Ce « cas de Covid crée l’angoisse au tribunal », note Les Echos. Pour Vox Populi, il s’agit de quatre parmi les 47 personnes arrêtées qui ont été testées positives à la Covid-19.



Sur un autre sujet, Les Echos informe que le chef de l’Etat va prendre en charge l’évacuation sanitaire de l’étudiant en médecine, Sadio Ousmane Diédhiou, qui souffre d’aplasie médullaire, une maladie rare nécessitant une greffe de moelle osseuse.



Selon les dernières informations, le coût du traitement estimé à 280 millions FCFA a été revu à la baisse par le CHU de Bordeaux, en France. Ainsi, Vox Populi précise que Macky Sall a débloqué 120 millions pour la facture.



En politique, Moussa Diop, ancien directeur de la Société nationale de transport, Dakar Dem Dikk, déclare dans Walf Quotidien que « Macky sait très bien de quelle huile je me lubrifie ». « Le président Macky Sall m’a poignardé dans le dos », estime-t-il dans Vox Populi.



L’avocat annonce par ailleurs une citation directe contre son successeur, le magistrat Oumar Boun Khatab Sylla, qui l’accuse de mauvaise gestion.



Le Témoin constate que l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, a « perdu du terrain » dans son fief de la commune de Grand-Yoff depuis son emprisonnement.



En football, Stades et Record titrent sur la finale du Trophée des champions en France, opposant ce soir un Paris Saint-Germain « revanchard » à l’Olympique de Marseille. Ce sera un « 99ème clasico électrique », selon Stades.



