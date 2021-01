Disparition de Diary Sow: la communauté sénégalaise et les forces de l’ordre mobilisées - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Disparition de Diary Sow: la communauté sénégalaise et les forces de l’ordre mobilisées Publié le mercredi 13 janvier 2021 | RFI

© Présidence par PMD

Diary Sow, meilleur élève du Sénégal en 2018 et 2019, reçue au Palais

Dakar, le 9 août 2020 - Le président de la République Macky Sall a accordé une audience à Diary Sow, meilleure élève du Sénégal successivement en 2018 et 2019. Elle a présenté au chef de l`Etat son premier roman intitulé "Sous le visage d`un ange". Tweet

Diary Sow, la jeune Sénégalaise en classe préparatoire scientifique à Paris, a disparu depuis une semaine. La police a lancé des recherches et l'ambassadeur du Sénégal a mis en place un comité de suivi quotidien.



Selon les autorités sénégalaises en France, si la piste criminelle n'est, pour l'heure, pas privilégiée, la police n'écarte aucune piste dans la disparition de Diary Sow. Pas même celle de la fugue. Les enquêteurs s'efforcent de retracer les derniers jours de l'étudiante sénégalaise avant sa disparition.



Plusieurs témoignages indiquent la jeune fille aurait passé les fêtes de Noël à Toulouse, chez sa meilleure amie, étudiante en médecine. Elle devait regagner Paris le 1er janvier. Ce jour-là, elle parle au téléphone avec son « parrain », Serigne Mbaye Thiam. L'actuel ministre sénégalais de l'Eau et de l'Assainissement était en charge de l'Education lorsque Diary Sow a été sacrée « meilleure élève du Sénégal ». Il est depuis resté très proche de l’étudiante et de sa famille. La jeune femme va bien. Ils discutent des concours qu'elle compte passer.