Détournement de centaines de millions au sein des services sociaux de l'armée Publié le mercredi 13 janvier 2021

Au Sénégal, des soldats qui jouissent de pensions d’ invalidité sont impliqués dans une affaire de fraude sur les bons médicaux et pharmaceutiques. Selon un communiqué de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées, les mis en cause ont fraudé à hauteur de 700 millions de Fcfa. Le pot aux roses a été découvert après des contrôles opérés sur les états des bons pharmaceutiques du mois de septembre dernier.



Il a été remarqué que ces pensionnés détenaient plusieurs carnets de bons qui leur permettaient d’aller dans plusieurs pharmacies agrées pour s’offrir indûment des médicaments. Une fois identifiés, la direction du service de la santé a demandé aux médecins d’arrêter de leur prescrire des médicaments et aux pharmacies concernées de cesser de leur fournir des médicaments.



“Sécuriser le système de gestion des carnets de bons”

Selon le communiqué de la Direction de l’information et des Relations publiques des Armées, « une étude a été commanditée au plan interne pour sécuriser davantage le système de gestion des carnets de bons ». Les mis en cause dans l’affaire de fraude seront sanctionnés, promet la Grande muette sénégalaise.