Transport/Fin du permis « rose » au Sénégal Publié le mercredi 13 janvier 2021

Permis biométriques

Au Sénégal, le permis rose sous format papier n’est plus valable sur l’ensemble du territoire national. Les autorités ont décidé d’imposer aux conducteurs la nouvelle version numérisée.



Depuis 2018, le permis de conduire a adopté un format numérisé. Au Sénégal, on est donc passé du permis papier ou « permis rose » au document numérisé sous forme de carte de crédit.



Pour ceux qui disposent de l’ancien permis, c’est maintenant le remplacement. La version papier ne donne plus droit à circuler sur toute l’étendue du territoire. Dorénavant, sa présentation sera considérée comme une infraction routière.



Les opérations de remplacement de l’ancien permis rose par les permis de conduire numérisés se poursuivent toujours dans les sites CAPP Karangë.