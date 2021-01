Don de 200.000 doses de vaccin de la Chine : Diouf Sarr supprime son message, le ministère de la Santé s’explique - adakar.com

Publié le mardi 12 janvier 2021

© Autre presse par DR

Aboulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’Action sociale

« Le Président Xi Jinping réaffirme son amitié à son Excellence Macky Sall et son attachement à la coopération sino – sénégalaise. Cela témoigne d’un engagement commun résolu à vaincre la Covid-19 ». C’est par ce message, posté sur Twitter et sur Facebook, que le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé le don de 200 000 doses de vaccin contre le coronavirus de la firme Sinpharm de la part de la Chine. Mais rapidement, Diouf Sarr a supprimé son message des réseaux sociaux. Pourquoi ?



Nos confrères de Dakaractu ont joint un responsable au ministère de la Santé. D’après celui-ci, il s’agit d’une erreur de communication. Il précise également qu’il n’y a pas encore eu de don de vaccin de la part de la Chine. Il ajoute que c’était une réunion technique pour voir comment aller vers cette éventualité et dans quel cadre permettre au Sénégal de disposer de vaccins au-delà de l’Initiative Covax à laquelle il a déjà adhéré pour ne pas être laissé en rade.



Le vaccin Sinopharm, développé par le Wuhan Institute of Biological Products, est testé au Maroc et autorisé en Jordanie et en Egypte. Les Seychelles, qui ont démarré leur campagne de vaccination, l’ont fait avec un don de 50 000 doses de Sinopharm offertes par les Émirats Arabes Unis.