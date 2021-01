Sénégal : le ministre de l’Agriculture propose de promouvoir le programme d’accélération de la cadence de l’Agriculture sénégalaise dans la sous-région - adakar.com

Sénégal : le ministre de l'Agriculture propose de promouvoir le programme d'accélération de la cadence de l'Agriculture sénégalaise dans la sous-région Publié le mardi 12 janvier 2021 | Xinhua

© Autre presse par DR

Moussa Baldé, ministre de l`Agriculture et de l`Equipement Rural

Vu "ses excellents résultat", le Programme d'accélération de la cadence de l'Agriculture sénégalaise, un des axes phares du Plan Sénégal Emergent (PSE), peut être multiplié au niveau de la sous-région dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, a estimé mardi à Dakar le ministre sénégalais de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Moussa Baldé.



Le Programme d'accélération de la cadence de l'Agriculture sénégalaise a donné d'excellents résultats, et je pense que c'est un plan qu'on peut multiplier au niveau de la sous-région, a indiqué M. Baldé dans un compte rendu à la presse locale après sa visite en Guinée-Bissau le week-end dernier, à l'occasion de la fête des récoltes de ce pays voisin du Sénégal.



"Nous devons émerger ensemble dans la sous-région. Nous devons être tous solidaires pour avoir l'abondance agricole et être autosuffisants", a-t-il affirmé.



M. Baldé, accompagné de plusieurs experts, chercheurs et directeurs de son ministère lors de ce déplacement, a précisé que ce Programme avait permis au Sénégal de faire passer sa production de riz qui était entre 300.000 et 400.000 tonnes en 2012 à 1.500.000 tonnes en 2020.



Il a aussi fait savoir que ce programme avait permis à son pays de multiplier par trois sa production arachidière. A cet effet, le ministre a annoncé que le Sénégal avait produit 1.800.000 tonnes d'arachides en 2020.



M. Baldé a en outre fait part des bonnes récoltes réalisées au Sénégal et en Guinée-Bissau, grâce au bon hivernage noté dans la sous-région malgré quelques inconvénients liés aux inondations survenues dans certains endroits dans les deux pays.