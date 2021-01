Disparition de Diary Sow: Les autorités sénégalaises peu convaincantes - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Disparition de Diary Sow: Les autorités sénégalaises peu convaincantes Publié le mardi 12 janvier 2021 | Enquête Plus

© Présidence par PMD

Diary Sow, meilleur élève du Sénégal en 2018 et 2019, reçue au Palais

Dakar, le 9 août 2020 - Le président de la République Macky Sall a accordé une audience à Diary Sow, meilleure élève du Sénégal successivement en 2018 et 2019. Elle a présenté au chef de l`Etat son premier roman intitulé "Sous le visage d`un ange". Tweet

La sortie du consul général du Sénégal à Paris, hier, n’a pas permis d’éclairer toutes les zones d’ombre sur la disparition de l’étudiante Diary Sow. Face à la presse, Mamadou Diallo n’a pas pu dire à la presse où se trouve actuellement la meilleure élève du Sénégal au Concours général pendant deux années consécutives. ‘’Nous saluons la disponibilité des services de police française avec qui nous sommes régulièrement en contact, et même les autorités françaises au plus haut niveau sont impliquées, notamment le Quai d’Orsay et le ministère de l’Intérieur.



Diary Sow est une brillante étudiante qui a bénéficié d’une bourse d’excellence et qui est dans un lycée prestigieux, Louis Le Grand. C’est pour cela que nous sommes tous très inquiets de ce qui se passe. Mais, pour l’instant, on peut dire que les nouvelles sont rassurantes. Nous continuons au quotidien de suivre cela’’, indique Mamadou Diallo.



D’après le consul général du Sénégal à Paris, ce comité se réunira tous les jours pour apprécier l’évolution de la situation, en informer les autorités et rendre compte. Interpellé sur les éléments de l’enquête, M. Diallo a précisé qu’il ne peut pas ‘’tout dire’’. Car le directeur de l’enquête suit sa stratégie et son plan d’action. ‘’Nous ne voulons pas gêner le travail qui est train d’être fait. Toutes les pistes sont en train d’être examinées. Il y a une fiche qui a été faite au niveau de l’espace Schengen. Donc, aujourd’hui, tous les pays qui sont dans l’espace Schengen sont avertis, alertés par rapport à l’absence de Diary Sow. On ne va pas rentrer dans les détails de l’enquête. La police est à pied d’œuvre par rapport à cela. Il n’y a pas que les images. Il y a beaucoup de choses qui sont train d’être explorées. Nous suivons cela de très près et nous sommes rassurés par rapport à la conduite des opérations. Ce qui est rassurant, c’est que ce n’est pas une piste criminelle qui est privilégiée’’, dit-il.



Loin de convaincre les journalistes, son collègue a tenté d’être plus précis. ‘’Heureusement, toutes les remontées d’information tant au niveau des centres hospitaliers que des sapeurs-pompiers ne révèlent aucune information. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui, au moins, on peut être rassuré sur un aspect : il n’y a pas encore eu de danger sur sa vie. En tout cas, au stade où nous en sommes. Maintenant, les policiers continuent leur travail d’investigations pour explorer toutes les pistes. Mais au moment où nous parlons, du côté des centres hospitaliers comme des sapeurs-pompiers, nous avons des nouvelles rassurantes et cela au moins, on peut le dire’’, renchérit-il.



Revenant sur le pourquoi ils ont tardé à réagir face à la disparition de Diary Sow, ce dernier a soutenu que son absence a été constatée le 4 janvier, date de la reprise des cours, et qu’elle n’est pas allée en classe. ‘’Les autorités académiques se sont inquiétées de son absence. L’absence d’une élève brillante pendant deux jours inquiète. Le mercredi, elles ont commencé à regarder au niveau de son domicile pour avoir des informations. Le jeudi, les services académiques ont averti le Service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger qui m’a averti. On a demandé que ce soit documenté. Ils ont envoyé un e-mail, pour s’enquérir de nos informations concernant Diary Sow et nous apprendre qu’elle était absente depuis 48 heures. J’ai averti immédiatement le consul qui s’est rendu à la police du 8e arrondissement pour faire une déclaration. Donc, il n’y a pas eu vraiment de temps d’attente’’, affirme-t-il.



Cependant, selon les informations de ‘’La Dépêche du Midi’’, elle aurait passé les fêtes de Noël à Toulouse. ‘’Elle a passé ses vacances à Toulouse, confirme un membre du consulat du Sénégal à ‘La Dépêche du Midi’ ce lundi, une semaine après la disparition de la brillante jeune femme. Certains ont dit qu’elle a bien repris la route vers Paris, mais il n’y a aucune trace’’, rapporte le média français.