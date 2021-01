Afrique de l’Ouest et Sahel : l’ONU dresse un tableau mitigé de la situation devant le Conseil de sécurité - adakar.com

Afrique de l'Ouest et Sahel : l'ONU dresse un tableau mitigé de la situation devant le Conseil de sécurité Publié le mardi 12 janvier 2021 | ONU Info

© AFP par SEYLLOU

Mohamed Ibn Chambas, Représentant du Secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l`Ouest

Jeudi 15 Janvier 2015. Dakar. Tweet

« Je tiens à féliciter la CEDEAO et ses États membres pour leur gestion de la pandémie de Covid-19, qui a réussi à contenir les retombées, à soutenir les personnes vulnérables et à atténuer les perturbations économiques », a d’emblée déclaré M. Ibn Chambas, en référence à la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).



Selon lui, face à la deuxième vague de la pandémie, il est plus important que jamais d’appliquer les leçons tirées en termes d'amélioration de la gouvernance et de la fourniture de services essentiels pour que les sociétés deviennent « plus compétentes, plus sûres et plus résistantes ».



« Cette résilience n'a jamais été autant mise à l'épreuve qu'au Sahel, où un climat de plus en plus instable a provoqué des inondations massives, touchant plus de 1,7 million de personnes et entraînant la destruction de maisons et de moyens de subsistance », a affirmé M. Ibn Chambas.