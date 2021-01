Mbappé moins performant, un journaliste voit Sadio Mané le remplacer au PSG - adakar.com

Mbappé moins performant, un journaliste voit Sadio Mané le remplacer au PSG Publié le mardi 12 janvier 2021

Sadio Mané remplaçant de Kylian Mbappé au PSG ? Possible pour Daniel Riolo qui pense que l’international sénégalais pourrait faire oublier la pépite française dans le club de la capitale.



Tout feu tout flamme il y a quelques mois, Mbappé est loin de son niveau habituel. L’attaquant du PSG essuie les critiques. Selon Daniel Riolo, le club pourra décider de se séparer de lui en recrutant de bons joueurs sans conséquences sur le jeu de l’équipe.



« Mbappé n’est pas hors du commun. Tu prends Son (Heung-min) au PSG, ou Sadio Mané, je pense que tu ne perds pas au change. On pourrait en citer plein, Sterling, Rashford. Alors que Neymar à l’endroit, bien dans sa tête, qui veut faire un grand match, et qui ne veut pas être une tête de con… Tu ne lui trouves pas de remplaçant. Il est vraiment ailleurs. Mbappé, est-ce qu’il est certain de savoir ce qu’il vaut, ce qu’il sait faire ou pas ? C’est une grande question autour de lui actuellement. Je ne crois pas qu’il soit un technicien hors-pair. Il a des qualités, la vitesse. Ces derniers temps, il a voulu ajouter les dribbles, les passements de jambes. Et il ne le maîtrise pas tellement. Je pense qu’il y a une vraie remise en question à faire », a déclaré le journaliste de RMC Sport dans l’émission After Foot.