Sénégal: le texte sur les «catastrophes naturelles ou sanitaires» adopté par les députés Publié le mardi 12 janvier 2021 | RFI

Au Sénégal, les députés ont voté hier lundi 11 janvier une modification de la loi de 1969 portant sur l’état d’urgence et l’état de siège. Le nouveau texte, présenté par le ministre de l’Intérieur, institue un troisième régime, celui des « catastrophes naturelles ou sanitaires ». Il permet au président et aux représentants de l’Etat –ministres, gouverneurs, préfets- de prendre des mesures exceptionnelles, sans passer par la proclamation de l’état d’urgence. Un texte qui divise.



avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Les débats, à huis clos, ont été parfois houleux, mais sans surprise le texte a été adopté à l’Assemblée dominée par la majorité. Désormais, le président ou –par délégation – les autorités administratives pourront donc interdire les rassemblements, limiter les déplacements, ou encore instaurer un couvre-feu en cas de catastrophe naturelle ou sanitaire. Et cela pour une durée d’un mois, renouvelable une fois.