L'actrice Halima Gadji a cru mourir après sa contamination au coronavirus Publié le mardi 12 janvier 2021

Sénégal

Sénégal : « Maîtresse d’un homme marié », ou la parole libérée

L’actrice principale de la série télévisée sénégalaise ‘’Maitresse d’un homme marié’’ KHalima Gadji connu sous le nom de Marième Dial, a annoncé avoir été testée positive au nouveau coronavirus. Si de nombreuses personnes en dépit de tout, doutent encore de la gravité du virus, l’actrice a indiqué que la « maladie est vraiment sérieuse. » « Hello tout le monde, j’ai chopé le Covid-19 et jusqu’à présent, je suis encore malade. Cette maladie est vraiment sérieuse, je me sentais tellement mal que j’avais du mal à respirer et à me déplacer, » a-t-elle déclaré.



Celle qui a remporté le Prix de la meilleure interprétation féminine pour les séries TV lors de la 5e édition des Sotigui awards, a affirmé dans la suite de sa publication sur Instagram qu’elle pensait que le virus allait l’emporter. Elle a invité à l’occasion ses fans à faire beaucoup attention à la maladie qui continue par tuer de milliers de personnes au quotidien dans le monde. « Faites très attention svp. Ce n’est qu’aujourd’hui que j’ai pu réellement me sentir bien loin de ma famille. Je pensais vraiment mourir. Faites-vous dépister pour plus d’assurance, » a-t-elle conseillé.

