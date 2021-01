Les Tijanes de Dakar célèbrent leur 40è Ziara annuelle sous le Haut Patronage de SM le Roi - adakar.com

Les Tijanes de Dakar célèbrent leur 40è Ziara annuelle sous le Haut Patronage de SM le Roi
Publié le mardi 12 janvier 2021

© aDakar.com par LB

La Coordination Tijane de Dakar a organisé, samedi, la 40è édition des "Journées culturelles islamiques", un événement annuel placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et la présidence d'honneur du chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall.



En raison de la situation épidémiologique due à la Covid-19, l’édition 2021 de cette importante manifestation religieuse tenue également sous l’égide du Khalife général des Tijanes, Serigne Babacar (Mbaye) Mansour Sy, s’est déroulée en webinaire, à travers une "Grande conférence" télévisée.



La cérémonie de lancement de cet évènement a été marquée par la participation d’une délégation marocaine comprenant notamment l’ambassadeur du Maroc à Dakar, M. Taleb Barrada, le secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, M. Mohamed Rifki, ainsi que M. Abdellatif Beghdouri Achkari, haut responsable de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains.



Les membres de la délégation marocaine ont eu droit, comme à l’accoutumée, à un accueil des plus chaleureux de la part des dignitaires Tijanes et des représentants des différentes familles de la tariqa.



A l'entame de cette cérémonie, le président de la coordination des Tijanes de Dakar, Hadj Tidiane Gaye a prié les membres de la délégation marocaine de transmettre les vifs remerciements et la gratitude des membres de la coordination à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour la Haute sollicitude et l’intérêt particulier dont le Souverain a toujours entouré les Tijanes de Dakar ainsi que l’ensemble des familles religieuses du Sénégal.



Le Haut patronage que SM le Roi Mohammed VI n’a jamais cessé de nous accorder témoigne de la Haute sollicitude de Amir Al Mouminine et de Son appui constant pour la tenue, dans les meilleures conditions, des journées culturelles islamiques à Dakar, a-t-il dit, mettant en relief les actions nobles et les efforts que le Souverain ne cesse de déployer pour défendre les causes de l’Islam et des musulmans à travers le monde.



Intervenant à cette occasion, Serigne Mansour Sy Dabakh, frère du Khalife général des Tijanes, a souligné que la participation d’une délégation marocaine à cette manifestation religieuse, en ces temps de crise sanitaire, est une consécration irréfutable de l’intérêt qu’accorde Ami Al Mouminine à la tenue de ces journées, notant que cette Haute sollicitude royale contribue amplement à la réussite des journées culturelles des Tijanes.



Après avoir souligné le rôle et l’apport considérables que le Souverain ne cesse de déployer pour servir l’Islam, préserver son héritage et promouvoir les nobles idéaux de la sainte religion, il a mis en relief la clairvoyance et la sagesse de SM le Roi, qui se sont traduites notamment par la création de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains, qui augure d’une véritable renaissance du continent africain, a-t-il dit.



Dans son intervention au nom de la délégation marocaine, M. Beghdouri Achkari a mis l’accent sur l’intérêt particulier et la Haute sollicitude dont entoure SM le Roi Amir Al Mouminine les Tijanes du Sénégal et les différentes tariqas et familles religieuses de ce pays africain frère, soulignant la solidité et la profondeur des liens de fraternité entre les peuples marocain et sénégalais, entretenus aujourd’hui par les deux chefs d’Etat, SM le Roi Mohammed VI et Son frère le président de la République du Sénégal, Macky Sall.



Entourées depuis toujours par la bénédiction de SM le Roi, Amir Al Mouminine, les journées culturelles islamiques de Dakar qui signent cette année leur 40ème édition, constituent désormais un rendez-vous annuel de piété et un rassemblement béni qui reflète un héritage incommensurable véhiculant les nobles valeurs et vertus de la sainte religion, a-t-il dit.



A l’issue de cette cérémonie, l’assistance a élevé des prières au Très-Haut L’implorant de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, de Lui accorder santé et longue vie et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Khalifa Low, membre du conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains et secrétaire administratif de la section sénégalaise de la Fondation, s’est félicité de la participation de la délégation marocaine à cette manifestation, soulignant la haute symbolique de cette participation qui illustre, une fois de plus, la profondeur des relations séculaires entre le Sénégal et le Maroc et des liens ancestraux entre les Rois du Maroc et les Tijanes du Sénégal et d’Afrique.



"Nous sommes tous reconnaissants envers SM le Roi Mohammed VI, pour tout ce qu’Il fait en tant que Roi de l’espoir et de l’action en faveur de la consécration des valeurs de l’Islam du juste milieu", a-t-il dit.



Considérées comme l’un des plus grands événements de la Tariqa Tijaniya au Sénégal, les journées culturelles islamiques de Dakar ont été placées, depuis 1986, sous le Haut patronage de feu SM Hassan II, puis sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.



Pour les organisateurs, l’objectif de ces journées culturelles consiste surtout à promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et de cohabitation entre les peuples.



La manifestation qui réunit chaque année des milliers d’adeptes de la Tariqa Tijaniya dans une ambiance empreinte de spiritualité, de recueillement et de communion, se déroule, dans sa 40è édition, autour d’une « Grande conférence » télévisée, en raison de la situation épidémiologique due au Covid-19.