Secteur des oléagineux /Lesieur Cristal (Maroc) prend le contrôle d’Oleosen (Sénégal) et de Cristal Tunisie

Lesieur Cristal, filiale marocaine du groupe Avril

Le géant agro-industriel et financier français, le groupe Avril, a annoncé, le 11 janvier, que sa filiale marocaine, Lesieur Cristal, producteur et exportateur d'huiles alimentaires, prenait le contrôle total des sociétés Oleosen (au Sénégal) et Cristal Tunisie.



Pour rappel, Oleosen (codétenu par Avril et le groupe Castel) et Cristal Tunisie (codétenu par Avril et Lesieur Cristal) sont spécialisés dans la commercialisation d'huiles alimentaires, respectivement au Sénégal et en Tunisie.



« Alors que le développement à l’international est l’un des piliers du plan stratégique du groupe Avril et de sa filiale marocaine (Lesieur Cristal) », ces prises de contrôles doivent constituer « un nouveau tremplin de croissance, au-delà des marchés historiques du groupe », justifie un communiqué. « Le groupe Avril confie également à Lesieur Cristal la licence d’exploitation du portefeuille des marques du groupe : les huiles de table et condiments Lesieur, l'huile d'olive Puget, ainsi que son fonds de commerce sur l'ensemble du continent africain », précise-t-il.



Dans cette nouvelle organisation, Youssef Barradi devient le directeur général en charge des activités en Afrique de Lesieur Cristal.



Le président directeur général du groupe Avril, Jean-Philippe Puig, déclare que ces opérations sont l'illustration « de la relation étroite que nous avons développée depuis des années avec nos partenaires marocains et un exemple de la collaboration économique entre la France et le Maroc ».